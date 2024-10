Google News Showcase

може да крият неочаквано решение на това предизвикателство.Един европейски град се е заел да изпробва тозиза декарбонизиране на домовете и намаляване на сметките за енергия. В момента в Глазгоу се провежда пилотно внедряване на…. електрически тапети. Целта е да се оцени ефективността на технологията като чист източник на топлина.се реализира в сътрудничество между Университета на Глазгоу, Университета Стратклайд, Жилищната асоциация на Западна Шотландия и Градския съвет на Глазгоу.Сградите са най-големият консуматор на енергия измежду всички сектори. Отоплението от своя страна има най-голям дял в общата "сметка" на енергопотреблението на сградния фонд. Статистиките са различни, но като цяло цифрите се въртят около един и същи извод – отоплението на сградите е отговорно за около 35% от общите въглеродни емисии.Стартиран през април, новият проект изисква новите сгради да използват. Е, какви пък да са те? Електрическите тапети могат да бъдат ключова технология за отопление и са обект на изпробване в шотландския град."Глазгоу има около 70 000 обитаеми жилища, така че намирането на нови решения за по-ефективното им отопление е от жизненоважно значение за постигането на нулевовъглеродно бъдеще", казва съветникът Руайри Кели от Градския съвет на Глазгоу.Електрическият тапет съчетава медни ленти или въглерод, за да създаде тънка повърхност, която може да провежда електричество. Той излъчва невидима инфрачервена светлина, която осигурява топлина без горене на каквито и да е горива. Също така се смята, че подобрява качеството на въздуха в имотите, намалявайки нивата на влага и мухъл.Залепен на тавана, тапетът се поставя бързо и лесно. Той може да осигури топлина в рамките на една до три минути, според разработчика NextGen Heating. Това прави електрическия тапет идеален за трудни за затопляне имоти.Проектът за тестване на новата технология е получил финансиране от Scotland Beyond Net Zero – коалиция от водещи експерти по климата и устойчивостта от шотландските университети. Изпитанията се извършват в жилища, построени преди 1919 г.За да наблюдава ефикасността на системата, разработчикът използва интернет на нещата и AI анализ на данни за събиране на информация за ключови показатели, включително задържане на топлина и консумация на енергия, пише technews.bg. Наемателите също ще предоставят обратна връзка за нивото на комфорт, осигурено от необичайния тип източник на топлина.Засега, според учените,са. "Изпробваме тази технология от няколко месеца и получихме отлична обратна връзка от нашите наематели там, където тя е била инсталирана", казва Андрю Кубски, директор за развитие и управление на активи към West of Scotland Housing Association.