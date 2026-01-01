Финалният епизод на „Изживей България” тази събота по NOVA водещите Стефан Вълдобрев и Радина Думанян се завръщат в Хисаря. Там, откъдето започна всичко, за да затворят кръга на едно пътуване, което промени четиримата пътешественици завинаги. Еми, Франческа, Стиви и Берни са от различни краища на света, но ги обединява едно: любовта към България.

Всеки от тях ще разкаже своята лична история - как са стигнали до тук и какво ги е накарало да останат. Франческа ще отвори вратата към своето минало - между Италия и България и усещането за принадлежност. Стивън ще пренесе зрителите в детството си в Северна Ирландия. Берни ще разкаже за пътя си от Германия до едно българско село, което е избрал за свой дом, а Еми ще покаже красотата на грънчарството и любовта си към музиката.

„Изживей България“ ще върне зрителите и към най-вълнуващите преживявания на четиримата герои във формата. Те ще споделят за личните си предизвикателства, за изненадите от непознатото и за възможността да опознаят най-красивите кътчета на страната ни. Кои са най-емоционалните и запомнящи се моменти за тях? И кое e последното ястие, което ще изберат да приготвят?

Гледайте финалния епизод на „Изживей България” тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

