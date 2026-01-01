Източна Индонезия бе разтърсена от земетресение с магнитуд 6,0, което засегна части от провинция Източна Нуса Тенгара, съобщиха властите.
Според Агенцията по метеорология, климатология и геофизика епицентърът на земетресението е бил в морето, на около 67 километра северозападно от Северен Централен Тимор, на дълбочина 31 километра, съобщи държавната информационна агенция „Антара“.
ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا بقوة ست درجات وقع قبالة جزيرة تيمور، مضيفة أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.
وقالت الوكالة: "إن مركز الزلزال كان على عمق 31 كيلومترًا".
Властите потвърдиха, че земетресението не представлява риск от цунами. Трусът е бил усетен в няколко части на провинцията. Най-силно е бил усетен в Атамбуа, където достигна нива III–IV по модифицираната скала на Меркали (MMI).
Умерено земетресение е било регистрирано и в Маумере, докато по-слаби трусове са били усетено в Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други близки райони. Не се съобщава за сериозни щети или жертви.