Президентът Илияна Йотова и премиерът Андрей Гюров бяха сред официалните гости на тържествения концерт „150 години Априлско въстание. Мечтата България“, видя репортер на БТА. Събитието бе тази вечер в зала 1 зала на НДК.

Участваха симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и смесеният хор на радиото с диригент Любомира Александрова. Солисти бяха сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

В изцяло българската програма бяха представени произведения на Добри Христов – увертюра „Ивайло“, Панчо Владигеров – хор из операта „Цар Калоян“, Парашкев Хаджиев – „Молитвата на Мария-Десислава“ и хор из първо действие от операта „Луд гидия“, Любомир Пипков – „Нани ми нани, Дамянчо“, и Марин Големинов – „Нестинарско хоро“. Финалът бе поставен с рапсодия „Вардар“ на П. Владигеров.

Специален драматургичен акцент бяха актьорските прочити на Ириней Константинов, Емануела Шкодрева, Мира Банчева и Даниел Върбанов, на текстове, свързани с Априлското въстание, от Иван Вазов, Захари Стоянов, Христо Ботев, Стефан Стамболов, Райна Княгиня, Константин Величков, Николай Генчев. Сценарият на събитието е на Юрий Дачев, а режисьор е Вера Петрова.

Сред официалните гости имаше министри от служебния кабинет – на правосъдието – Андрей Янкулов, на европейските фондове – Мария Недина, на икономиката и индустрията – Ирина Щонова, на земеделието и храните – Иван Христанов, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на иновациите и растежа – Ирена Младенова, на енергетиката – Трайчо Трайков, както и генералните директори на трите обществени медии – БНТ, БНР и БТА – Милена Милотинова, Милен Митев и Кирил Вълчев, които изпратиха кошници с цветя.

Кошници с цветя имаше и от президента Йотова, столичния кмет Васил Терзиев, от министрите Янкулов, Трайков, Запрянов, Христанов и Исмаилов, както и от културния министър Найден Тодоров, от просветния министър Сергей Игнатов, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от Ирена Георгиева – министър на туризма, от началника на отбраната – адмирал Емил Ефтимов.