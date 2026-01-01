Канадка бе убита, a най-малко 13 други туристи бяха ранени, след като нападател откри огън край пирамидите в Теотиуакан в Мексико, предаде ДПА, като се позова на на властите.
До стрелбата на една от най-популярните туристически дестинации се стига броени седмици преди Мексико да съдомакинства Световното първенство по футбол.
Shooting at pyramids near Mexico City leaves 1 Canadian tourist dead, 6 people injured https://t.co/AILRd5Wz61 pic.twitter.com/COgVDoawCI— Eyewitness News (@ABC7NY) April 21, 2026
Въоръжен мъж откри огън по причини, които все още се изясняват, и след това отне и собствения си живот, заявиха мексиканските сили сигурност.
Gunman opened fire at Mexico's Teotihuacán UNESCO World Heritage Site killing a 32yr old Canadian woman and wounding several other tourists including nationals from Colombia, Russia and Canada— Nabila Jamal (@nabilajamal_) April 21, 2026
The shooter fired from the iconic Pyramid of the Moon before taking his own life
The… pic.twitter.com/TLxo6tzBym
"Случилото се днес в Теотиуакан дълбоко ни потресе", написа в социалната мрежа Екс мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум. Тя изрази солидарността си с пострадалите и с техните семейства. Мексиканското правителство е в контакт с канадското посолство, заяви Шейнбаум.
Стрелбата в Теотиуакан е необичаен изблик на насилие в този иначе мирен древен град. Мексико ще бъде домакин на Световното първенство през юни и юли заедно с Канада и САЩ.