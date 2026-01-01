Шведското военно разузнаване съобщи, че Русия „манипулира“ финансовите данни, за да скрие истинското състояние на икономиката си, като в същото време продължава да преследва политическите си стратегически цели.

Шведската служба за военно разузнаване и сигурност (MUST) заяви, че въпреки официалните руски данни, показващи спад на БВП и слабо промишлено производство, страната „манипулира икономическите данни, за да изглежда по-устойчива, отколкото е в действителност“.

Разследващата служба заяви, че Русия вероятно е засегната от „по-висока инфлация и по-голям бюджетен дефицит“, отколкото съобщава, предаде АФП.

„Въпреки неотдавнашния период на високи цени на петрола, който е осигурил на Русия увеличени приходи, ще е необходима цена от над 100 долара за барел за цяла година, за да се коригира руският бюджетен дефицит“, каза MUST.

„Слабата икономика не се отразява на стратегическите цели“, заяви Томас Нилсон, директор на MUST.

Разследващата служба посочи, че Русия е решена да продължи войната в Украйна и да провежда „хибридни“ дейности в страните от ЕС и НАТО.

„Това е политическо решение, а не икономическо. Икономическите ограничения и санкциите обаче оказват влияние върху това какви военни сили може да мобилизира Русия и колко бързо може да го направи“, каза Нилсон.