Служители от Първо Районно управление в Перник разследват случай на отправена закана за убийство.

Вчера в районното управление е подаден сигнал от 22-годишна жителка на града, която съобщила, че на площад „Кракра“ 48-годишен мъж ѝ отправил сериозна заплаха за живота. По данни на потърпевшата заканата е предизвикала основателен страх за нейното здраве и сигурност.

Полицейските служители са предприели незабавни действия, в резултат на които извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа.

По първоначална информация случаят е свързан с неуредени имуществени взаимоотношения между двете страни. Образувано е бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.