"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 22 април - сряда във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: с. Железница се налага спиране на водоподаването от 9:00 часа до 14:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: Община Панчарево,.Железница.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: Железница - на площада.
Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: кв. "БАН IV-ти км", бул. „Цариградско шосе“ № 105 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: община Слатина - кв. "БАН IV км", бул. „Цариградско шосе“/локално платно/ от ул. „Христо Чернопеев“ до бул. „Асен Йорданов“, зала „Арена 8888 София“, база на „ЦСКА“. жк. Изток- ул. „Д-р Любен Русев“ от бул. „Цариградско шосе“ до Републикански Неврологичен диспансер, Блок Балкан.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Изток", ул. „Д-р Любен Русев“ № 28Б
Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: кв. "Бояна", ул. „Ралевица“ - кръстовището с ул. „Кумата“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 часа до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: община Витоша, кв. Бояна - ул. „Георги Войтех“, ул. „Подграмада“, ул. „732“, ул. „Проф. Илия Йосифов“, ул. „ Радецки“, ул. „Кумата“
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. "Бояна" - ул. „Подграмада“ ъгъла с ул.„Кумата“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.