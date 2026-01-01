"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 22 април - сряда във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: с. Железница се налага спиране на водоподаването от 9:00 часа до 14:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: Община Панчарево,.Железница.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: Железница - на площада.

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: кв. "БАН IV-ти км", бул. „Цариградско шосе“ № 105 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: община Слатина - кв. "БАН IV км", бул. „Цариградско шосе“/локално платно/ от ул. „Христо Чернопеев“ до бул. „Асен Йорданов“, зала „Арена 8888 София“, база на „ЦСКА“. жк. Изток- ул. „Д-р Любен Русев“ от бул. „Цариградско шосе“ до Републикански Неврологичен диспансер, Блок Балкан.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Изток", ул. „Д-р Любен Русев“ № 28Б

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: кв. "Бояна", ул. „Ралевица“ - кръстовището с ул. „Кумата“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 часа до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: община Витоша, кв. Бояна - ул. „Георги Войтех“, ул. „Подграмада“, ул. „732“, ул. „Проф. Илия Йосифов“, ул. „ Радецки“, ул. „Кумата“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. "Бояна" - ул. „Подграмада“ ъгъла с ул.„Кумата“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.