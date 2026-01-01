Америкаснкият технологичен гигант "Епъл" (Apple) обяви, че Джон Търнъс ще наследи Тим Кук на поста главен изпълнителен директор, като Кук ще поеме ролята на изпълнителен председател от 1 септември, съобщиха от компанията, цитирани от Си Ен Би Си.

Търнъс, който досега заемаше поста старши вицепрезидент по хардуерно инженерство, ще стане и член на борда на директорите. Настоящият председател без изпълнителни функции Артър Левинсън ще поеме ролята на водещ независим директор.

От компанията уточняват, че Кук ще остане главен изпълнителен директор през лятото, за да осигури плавен преход. Назначението е взето от борда в края на миналата седмица.

Това е първата смяна на главния изпълнителен директор на "Епъл", откакто Кук наследи съоснователя Стив Джобс през 2011 г., малко преди смъртта му. Търнъс ще стане осмият главен изпълнителен директор в историята на компанията.

„Да бъда главен изпълнителен директор на "Епъл" беше най-голямата привилегия в живота ми“, заяви Кук, като подчерта, че остава дълбоко свързан с компанията и е благодарен за възможността да работи с екип, посветен на създаването на иновативни продукти и услуги.

Компанията съобщи още, че Джони Сруджи ще заеме новосъздадената позиция главен директор по хардуера, като ще поеме разширени отговорности, включително ръководството на хардуерното инженерство.

По време на управлението на Кук пазарната капитализация на "Епъл" се е увеличила над 20 пъти, достигайки около 4 трилиона долара към края на търговията вчера. Според последни регулаторни данни възнаграждението му за миналата година възлиза на 74,6 милиона долара, включително основна заплата от 3 милиона долара и значителни бонуси в акции. По оценки на "Форбс" (Forbes) нетното му състояние е близо 3 милиарда долара.

Въпреки успехите, компанията е изправена пред редица предизвикателства, сред които усложнени вериги на доставки, геополитическо напрежение и търговски тарифи, както и недостиг на памет, свързан с нарастващото търсене на чипове за изкуствен интелект.

Търнъс, на 50 години, работи в "Епъл" от 2001 г., след като преди това е бил инженер в компанията "Виртуал Рисърч Систъмс" (Virtual Research Systems). През годините той ръководи екипите, разработващи ключови продукти като iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods и Vision Pro, и отдавна е разглеждан като естествен наследник на поста главен изпълнителен директор.

Акциите на компанията са надолу с около 0,55 на сто в търговията извън официалното работно време на капиталовите пазари.