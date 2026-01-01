Окръжният съд в Търговище призна С. В. от София (44 г. осъждан) за виновен в това, че на 24 юни 2025 г. е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - фентанил. Веществото е поставено по българското законодателство в Списък на вещества с висок риск, а нетното му количество е 792,15 грама, информират от пресслужбата на съда.

Съдът наложи на С. В. наказание „лишаване от свобода“ за срок от девет години, което на основание чл. 58а, ал. 1 от Наказателния кодекс намали с 1/3 и постанови наказание „лишаване от свобода“ в размер на шест години, които да изтърпи при първоначален „строг“ режим и глоба от 15 000 евро. Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) дава възможност при самопризнание от подсъдимия при произнасяне на присъдата да се ползват фактите от обвинителния акт без да се разпитват свидетели. Целта е процесуална икономия в съдебното производство, уточни говорителят на Окръжния съд Десислава Здравкова.

С. В. е осъждан за различни престъпления от общ характер - квалифицирани състави на кражби, причиняване на средна телесна повреда, лъжесвидетелстване, като последното му осъждане е за държане на наркотични вещества. За него той е търпял ефективно наказание „лишаване от свобода“ през 2020 г. и не е настъпила реабилитация.

Присъдата на Окръжния съд в Търговище подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Варна.