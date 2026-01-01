Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че евентуално изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от части на Донбас – което включва районите от Донецка и Луганска област под контрола на Киев – би било безотговорен ход и би означавало стратегическо поражение за украинската армия, предаде Укринформ.

"Руснаците искат да се изтеглим от Луганска и Донецка област. Това несъмнено би било поражение за нас, стратегическо поражение за ВСУ", заяви Зеленски в интервю, излъчено по телевизията, докато коментираше въпроса за усилените мирни преговори.

"Нашите укрепления и отбранителни линии със сигурност ще бъдат отслабени. Когато нашите американски партньори посочват, например, че могат да бъдат изградени нови укрепления, те по същество са прави, но това отнема време. И защо изобщо трябва да правим това? Градските райони са все още много по-силни, отколкото всякакви отбранителни линии, които можете да изградите на открит фронт. Става въпрос за 200 000 души, които живеят в тези градски райони, за отслабването на духа на армията и за хората, които вече са загинали там. Ето защо вярвам, че такъв ход би бил безотговорен", подчерта украинския президент.

Зеленски отбеляза, че в телефонни разговори САЩ са изразили готовност да продължат преговорите, докато Русия изобщо не възнамерява да сложи край на войната, дори и при варианта Киев да се съгласи на замразяване на фронтовата линия.

Междувременно началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов заяви по държавната телевизия, че от началото на тази година руската армия е превзела 1700 квадратни километра от украинската територия и допълни, че подразделенията на армията настъпват на всички фронтови направления, предаде Ройтерс.

Висшият военен изрично открои град Константиновка в Донецка област, където по думите му руските части напредват северно и южно от града.