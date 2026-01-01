Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи за мир „нямат време за Украйна" заради преговорите с Иран. Изявлението е направено в интервю за германската обществена телевизия ZDF във вторник в Берлин.



Зеленски посочи, че Стив Уитков и Джаред Къшнър - двамата, помогнали за посредничеството в преговорите с Москва - в момента са „непрекъснато в преговори с Иран". Описвайки двамата като „прагматични", президентът заяви, че те се опитват да „привлекат повече внимание от Путин, за да сложат край на войната". Същевременно предупреди, че ако САЩ не окажат натиск върху Москва и се ограничат до „мек диалог с руснаците", те вече няма да се страхуват.



Воденото от САЩ усилие за прекратяване на конфликта е в застой, откакто напрежението с Иран ескалира в края на март. Руски и украински преговарящи не са се срещали от февруари в Женева. Зеленски определи като „голям проблем" въпроса с американските оръжейни доставки, предупреждавайки, че при продължаване на войната Украйна ще получава все по-малко въоръжение - особено критично по отношение на средствата за противовъздушна отбрана.



Във вторник Зеленски поведе правителствена делегация в Берлин, където се срещна с канцлера Фридрих Мерц и ключови министри. Двете страни обявиха стратегическо партньорство, съсредоточено върху отбраната, в контекста на войната срещу Русия, вече в петата си година.