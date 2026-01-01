Служебният министър на финансите Георги Клисурски представи отчет за първите два месеца от работата си, като открои ключови мерки в областта на бюджета, социалната подкрепа и инвестиционните разплащания.

Сред основните акценти е обнародването на удължителния закон за бюджета, който позволява нормалното функциониране на държавните разплащания от 1 април. Финансовото министерство е подало и искане за четвъртото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 900 млн. евро.

В рамките на социално-икономическите мерки са осигурени над 125 млн. евро за пакет за компенсиране на високите цени на горивата. Сред тях са месечни помощи от 20 евро за граждани с ниски доходи, подкрепа за транспортния сектор, земеделието и бизнеса. Фискалният контрол също е бил засилен – Националната агенция за приходите е извършила проверки на близо 1000 бензиностанции в страната.

По отношение на инвестициите са разплатени 180 млн. евро по Общинската инвестиционна програма за 494 проекта в 179 общини. Допълнително са одобрени още 98 млн. евро чрез Българската банка за развитие за 304 проекта в 88 общини.

Министерството е публикувало и данни за близо 7000 активни обществени поръчки на стойност 30,7 млрд. евро с цел по-голяма прозрачност.

В макроикономически план международната рейтингова агенция Fitch Ratings е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на България BBB+ със стабилна перспектива.