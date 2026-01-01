Любимото шоу за имитации за пореден път превърна понеделник вечер в истински празник за зрителите на NOVA. “Като две капки вода” посрещна на сцената звездните участници в новите им образи, отредени от Бутона на късмета. След невероятните преобразявания, изпипани до най-малкия детайл, и страхотните вокални имитации журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки отново сподели, че с наближаване на финала задачата им става все по-трудна.

Своята първа победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Перфектното влизане в образа на диско кралиците от Banarama и страхотното представяне на хореография към песента “Venus" заедно с Funky Monkeys му донесе първото място и заслужени аплодисменти от публиката в студиото.

Вечерта започна с енергичното и много музикантско изпълнение на Симона, която влезе в ролята на соул кралицата Арета Франклин. Рязка смяна на жанра направи Емилия, която забавлява всички като Краси Радков и култовия му персонаж Гацо Бацов. Това не остана незабелязано от самия актьор и победител в обичаното шоу, който гледаше от първия ред. Пламена вкара рок настроение в Горубляне като легендата Джон Бон Джоуви. Иво Димчев се сблъска с образа на своя преподавател Тодор Колев и представи ироничната песен “Чистачките”. Той получи поздравления за представянето си от внучката на забележителния български актьор - Теодора.

Весела Бабинова слезе от асансьора като вокалистката на Evanesence - Ейми Лий и пресъздаде на сцената клипа на емблетичната им песен “Bring Me To Life”. Алекс Раева влезе в костюма на член на журито. Тя се превъплъти в образа на Веселин Маринов и получи комплименти за представянето си от него. Дънди предизвика бурни аплодисменти и много усмивки, излизайки под прожекторите като провокативната Мила Роберт, за да представи хита й “Покемон”. Край на вечерта постави Виктор като Бруно Марс, който изпълни световния хит “When I Was Your Man”.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Алекс Раева да бъде Technotronic, Виктор да изпълни песен на Лучано Павароти, Иво Димчев да имитира Тони Бракстън, Емилия да се превъплъти в Дара Екимова, Пламена да танцува и пее като Шакира, Симона да влезе в света на Стивън Тайлър, Весела Бабинова да бъде Михаела Филева, Даниел Пеев-Дънди имитира Чеб Калед, а победителят Борис да се превърне в Васил Михайлов. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – разберете на 27 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (23.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Михаела Маринова. Певицата и шампион в “Като две капки вода” ще разкаже какво е усещането отново да бъдеш в шоуто, но като ментор, как преживява изпълненията на своите „възпитаници“ и лесно ли се е съгласила да влезе в тази нова роля. Пред водещия Боби Турбото тя ще сподели защо за нея е важно да има ред, как от малка е знаела, че ще стане певица и как се готви и чисти в сценично облекло преди участие.

