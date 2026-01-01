18-годишно момиче е настанено в болница, без опасност за живота, след като бе блъсната от кола на пешеходна пътека в Стара Загора.

На 20 април 2026 г. около 15.00 ч. по ул. „Хрищян Войвода“ е настъпила катастрофа между лек автомобил „Фиат“, управляван от 49-годишна жена, и 18-годишната пешеходка, която пресичала пътното платно.

Пострадала е пешеходката, настанена е в болница, без опасност за живота. Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.

В сектор "Пътна полиция" е започнато досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.