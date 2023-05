Елтън Джон се отказва от турнетата след края на "Farewell Yellow Brick Road", става ясно от интервю, което звездата даде за Скот Милс от радио BBC 2.



"Пианото няма да изчезне завинаги", каза той.



Запитан за плановете си след последния си концерт от турнето, на фестивала в Глатънбъри на 25 юни, мегазвездата заяви, че планира "да отиде на почивка за няколко месеца". Той добави, че след това не знае какви са плановете му, но допълни, че все още не се пенсионира напълно.



"Ще бъде много спорадично, наистина не искам да правя турне отново. Да пея в театър няколко седмици може и да е привлекателно, но, честно казано, това е в далечното бъдеще", каза сър Елтън Джон и добави, че вероятно ще се съсредоточи върху концертите в родната си Великобритания.



Той сподели колко е щастлив от това как се е получило турнето Farewell Yellow Brick Road и колко много любов е получил от феновете, като каза, че те често се обличат в костюми като неговите и че някои зрители са посетили до 300 концерта.



"Те се отнасят към това като към парти и това повдига духа ми всяка вечер. Трябва да кажа, че е по-добре, отколкото някога съм си представял, че ще бъде", каза Джон.



"Щастлив съм и в личния, и в професионалния си живот, всичко в живота ми е толкова прекрасно. Така че мисля, че това е причината представленията наистина да ме удовлетворяват", добавя той.

На въпроса на Милс дали ще му липсва животът по време на турне, певецът отговори с категорично "не", добавяйки, че иска спокойствие за известно време.



В албума "Rockstar" на Доли Партън, който ще излезе на 17 ноември, Елтън Джон ще участва с нова версия на хита си от 70-те години "Don't Let The Sun Go Down On Me".