От високо се пада най-лесно. Тази поговорка изглежда се оказва вярна, когато става дума за любимите ни холивудски звезди. Доскоро фаворити на публиката, днес тези знаменитости предизвикват гняв, раздразнение и дори отвращение у бившите си фенове.

През 2015 г. сватбата на актьорас 22 години по-младата му колежкасе превърна в повод за много критични (та дори и цинични) коментари. Схемата „милионер се жени за младо момиче" (в техния случай – на частен остров за 3 милиона долара) е стара като света, но никой не очакваше шокиращия развой на събитията, които последваха. Малко повече от година по-късно Амбър публично обвини Джони във физически тормоз – твърдения, които бяха оспорени от мнозина, включително и бившата съпруга на актьора,. През 2020 г. онлайн бе пуснат запис, на който се чува как Амбър вербално малтретира Джони и дори признава, че го е удряла. Това отбеляза повратен момент в общественото мнение по темата, карайки мнозина да заклеймят актрисата като лъжец и насилник. Между бившите половинки се води ожесточено съдебно дело за клевета, а хиляди интернет потребители скандират в подкрепа на Джони и дори подиграват лъжливото (според тях) жертвено поведение на Амбър.

Актьорът, станал известен като, миналата година бе публично обвинен в… канибализъм. Точно така – Twitter публикация, (предполагаемо) показваща съобщение от Арми Хамър със заканата „Искам да пия кръвта ти" предизвика глобален скандал, отразен от медии като The Guardian и Rolling Stone. Подозренията на мнозина бяха засилени от факта, че това не е първото подобно твърдение относно актьора: през 2017 г. анонимна жена обвини звездата в. Засега слуховете остават непотвърдени, но увеличаващият се брой на твърдящите, че са жертви на Арми, кара мнозина да го заклеймят. Всъщност обществената неприязън спрямо звездата изглежда е толкова силна, че редица зрители призоваха към бойкот на най-новия му филм, Death On the Nile. Продуцентите пък от своя страна се оправдаха, че продукцията (чиято първоначална премиера бе отложена заради COVID-19) е била заснета дълго време преди да се разрази скандалът.

За милионите фенове напо цял свят авторката на поредицата – Дж. К. Роулинг, дълги години бе едновременно ментор и модел за подражание. Така поне стояха нещата до 2020 г., когато писателката предизвика безпрецедентно голям скандал: в серия от Twitter постовена биологичните такива. Това бе тежък удар за последователите на авторката, които са предимно млади хора с либерални убеждения. Най-силно реагираха транссексуалните фенове на книгите, за които подобно изказване изглежда бе равносилно на лично предателство.

Доскоро част от girl бандатаминалата година Джеси Нелсън се опита да стартира солова кариера. Казваме „опита", защото дебютният ѝ сингъл Boyz предизвика публично неодобрение, след като певицата бе обвинена в blackfishing. Терминът, набрал популярност през изминалите години, се отнася за хора, които използват прекомерно количество изкуствен тен или пък манипулират чертите си (напр. с пластична хирургия), за да имитират тъмнокож произход. Макар противоречив, дебатът по темата явно успя да създадеи сингълът ѝ бе определен като „една от най-лошите песни на 2021" от Rolling Stone.

Тазгодишната церемония по раздаване на Оскарите безспорно ще бъде запомнена с едно нещо: свирепия шамар, който Уил Смит зашлеви на колегата си и дотогавашен приятел Крис Рок. Причината (както предполагаме знаете) бепо повод съпругата на Уил, Джейда. Макар мнозина да оправдаха действията на звездата от „Мъже в черно" като закрилническо отношение спрямо половинката му, по-голямата част от публиката изглежда осъди неговата постъпка. Неочакваната проява на насилие бе заклеймена от мнозина като „токсично мъжкарство" (от англ. – toxic masculinity), а актьорът изпадна в немилост. Дали ще успее да си върне подкрепата на феновете, само времето ще покаже.