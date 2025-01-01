Вълнуващ капитански дуел очаква зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Безименните и Феномените, Радостина и Ръждавичка, ще се изправят една срещу друга в зрелищен сблъсък, след който една от тях ще се раздели с мечтата за победа.

Още със стъпването си на Арената, двете Амазонки ще узнаят, че днешното им съревнование няма да е само за надмощие във Войната на племената, но и за оцеляване. Изпълненото с препятствия трасе ще изпита точността, издръжливостта и аналитичното мислене на участничките.

Междувременно в Резиденцията и Изолатора поредица стратегически ходове може да пренаредят пластовете в двата лагера, но кой ще бъде в по-изгодна позиция накрая?

Чия приказка приключва и чия продължава уверено напред към финалите на надпреварата?

Гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.