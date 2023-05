Том Ханкс се завръща във „Форест Гъмп 2“ под режисурата на Робърт Земекис

Том Ханкс: Имам само 4 добри филма в кариерата си

Том Ханкс заяви, че екато "разтоварване от безкрайното напрежение", свързано с правенето на филми.Двукратният носител на "Оскар" издава книгата" (The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece),на екрана.Дългият период на снимане на филми може „просто да изчерпи интереса ти към работата“, каза той пред Би Би Си. "Понякога просто трябва да имаш някаква друга причина, която да разпали въображението ти", обясни актьорът.66-годишният Ханкс казва, че. Сборникът му с разкази "Uncommon Type" е публикуван през 2017 г. и е продаден в над 234 000 екземпляра във Великобритания.През следващата година той започва да пише романа от 448 страници. ", пишех, където и да бях, пишех в самолетите, пишех вкъщи, пишех по време на ваканция, пишех в хотелски стаи, пишех през дългите уикенди, когато не работех", разказа той.Романът му разказва за създаването на многомилионен екшън филм за супергерои и включва герои, сред които ексцентричен режисьор и самонадеян актьор, който пречи и забавя снимките.Затова е изненадващо признанието на симпатичния глас на Уди от "Играта на играчките": "Аз самият съм се държал така на снимачната площадка във всеки един от тези моменти."Не всеки е в най-добрата си форма всеки ден на снимачната площадка", споделя той."Имал съм трудни дни, когато съм се опитвал да бъда професионалист, когато животът ми се е разпадал, но от мен се е изисквало в този ден е да бъда забавен, очарователен и любящ – а това е последният начин, по който съм се чувствал."Ханкс обаче се гордее с това, че. "Това, което не може да се случи в един филм, е, че някой не може да си играе с времето или с продължителността на снимките, или с бюджета. Това е кардинален грях във филмовия бизнес.“"Ще се учудите колко много хора знаят, че това може да им се размине, и им се казва, че може да им се размине, защото те носят филма на гърба си", допълва той.В книгата си той споменава".Споменава се и за. От кого може да се е вдъхновил? Ханкс просто се смее, когато го помолят да назове имена.Писателят смята също, че е излишно да се преправят класическите книги, за да са приемливи за съвременната аудитория.Романите на Иън Флеминг и Агата Кристи са осъвременени, а издателството на Ханкс Penguin Random House е променило произведенията на Роалд Дал и П. Г. Удхаус, за да премахне потенциално обидния език.. Нека вярваме в собствената си чувствителност, а не някой да решава от какво можем да се обидим или не", настоява Ханкс."Оставете ме да реша от какво се обиждам и от какво не. Бих бил против да се чете всяка книга от която и да е епоха, на която пише "съкратено поради съвременната чувствителност".