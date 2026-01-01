Наградите „Икар“ ще бъдат връчени тази вечер, в Международния ден на театъра, от Съюза на артистите в България.

Церемонията е в Народния театър. Мотото тази година – „Да обичаш на инат“, е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

Първите наградени и номинациите във всички категории бяха обявени по-рано тази година по време на пресконференция „на тъмно“. Веселин Маринов получава „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризирането на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, се присъжда на Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

Награда на Акт-Унима за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а награда за педагогическа дейност – на проф. Боньо Лунгов.

Наградата „Икар“ за чест и достойнство е за доц. Мария Диманова, а за изключителен принос към българския театър – на Анета Сотирова.

Призът за вариететно изкуство, излъчен от Гилдията за вариететно изкуство, се присъжда на Йордан Димитров Янев-Зайн – за приноса му в областта на вариететното изкуство.

БТА

НОМИНАЦИИТЕ

Основните номинации за „Икар“ са определени от комисия в състав Албена Павлова (актриса), Венцислав Мицов (композитор), Зафир Раджаб (режисьор), д-р Илко Ганев (театровед), доц. Мария Диманова (сценограф), доц. д-р Румяна Николова (театровед) и Пламен Манасиев (актьор).

За дебют са номинирани Александър Кендеров – за Лев във „Велика“ от Тони Макнамара, реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала“ и за Джонатан Харкър в „Дракула“ от Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ (Благоевград); Паола Маравиля – за Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски (програма „Изгонването на бесовете“), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато“ и за Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив; Петар Андреев за Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап, реж. Крис Шарков, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен; Хенри Ескелинен – за Оскар Кокошка в „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна; Николай Йорданов – за режисурата на „Илюзията“ от Пиер Корней, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас.

За водеща мъжка роля са номинирани Йордан Ръсин – за краля в „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, театър „Възраждане“; Пламен Димов – за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“, и Тодор Дърлянов – за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив. За водеща женска роля – Радина Думанян за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив; Станка Калчева за Патриша Хайсмит в „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Стефка Янорова за Силвия в „Слон в стаята“ – автор и реж. Елена Телбис, „Театър 199“ и Олга в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, „Арт къща“.

За поддържаща мъжка роля са номинирани Веселин Мезеклиев за Бащата в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“; Константин Еленков за поета и следовател Неделчев във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Пламен Великов за Тузенбах в „Три сестри“, реж. Валерия Вълчева. За поддържаща женска роля – Ана Пападопулу за Tea Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“, Вяра Табакова за майката в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“, и Ирини Жамбонас за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев“.

За режисура са номинирани Боян Крачолов за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, Народен театър „Иван Вазов“, Стоян Радев за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Стайко Мурджев за „Велика“ от Тони Макнамара, Малък градски театър „Зад канала“.

За сценография и костюмография са номинирани Борис Далчев, Михаела Добрева за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър „Иван Вазов“, Ванина Цандева (сценография), Мария Колева (костюми) за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Никол Трендафилова за „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, театър „Възраждане“.

За майсторско техническо осъществяване са номинирани „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“, и „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна.

За авторска музика са номинирани Антони Дончев за „Деветдесет“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Ивайло Христов, Младежки театър „Николай Бинев“, Сашко Костов и Явор Карагитлиев за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Петър Дундаков за „Дракула“ по Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

За драматургичен текст, излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите, са номинирани „Код Жълто“ от Теодора Маркова, „Последна стъпка“ от Йордан Славейков и „Слон в стаята“ от Елена Телбис.

За критически текст, излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите, са номинирани „Българският театър 1856–2026. Репертоарни политики. Постановъчни практики“ от Камелия Николова, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение „Антракт“ (2025), „Власт, суверенитет и режисура“ от Явор Гърдев, изд. „Жанет 45“ (2025), и „Тишината като действие (театрални измерения и практики)“ от Стилиян Петров, изд. „Факел“ (2025).

За постижение в кукленото изкуство, излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство, работи комисия в състав доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед) и Ирослав Петков (режисьор).

Номинирани са Александър Йорданов за режисурата на „Малката баба Яга“ от Емилия Маленова, Младежки театър „Николай Бинев“, Ана-Мария Лалова – за дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър, и Димитър Иванов-Мич – за жабата/мъж в „Дивите лебеди“ от Ханс Кристиан Андерсен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Младежки театър „Николай Бинев“.

За куклен спектакъл, излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство, са номинирани „В лунната стая“ от Валери Петров, реж. Елица Петкова, Общински куклен театър – Благоевград, „Голямата шапка“ по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора, и „Феята ванилия“ по „Феята от захарницата“ на Катя Антонова, реж. София Трейман, Младежки театър „Николай Бинев“.

Номинациите за съвременен танц и пърформанс са излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства и комисия в състав Галина Борисова (танцов артист, хореограф, режисьор, педагог), Емилиян Гацов-Елби (композитор, автор на музика към театрални и танцови представления, игрални и документални филми), Зорница Стоянова (хореограф, фотограф, видео артист и лайт дизайнер), Ина Гергинова (танцьор, хореограф, арт терапевт, продуцент на свободна практика), и Юлияна Сайска (актриса, режисьор и продуцент на свободна практика).

Номинирани са Ива Свещарова и Вили Прагер – за „Тела на властта“, продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала, Стефания Георгиева за „Верижна реакция“, продукция на „Атом театър“, РЦСИ Топлоцентрала, и Теодора Попова за Happy Together – Unhappy Together, продукция на Театрално сдружение ENSO и Artitude, РЦСИ Топлоцентрала.

За дублаж/озвучаване, излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа, при жените са номинирани Нина Гавазова за Ниляй в „Шербет от боровинки“, Петя Абаджиева за Хала в „Тези, които ще умрат“, и Яница Маслинкова за Рейчъл Морган във „В леглото на врага“, а при мъжете – Виктор Танев за Паисий в „Св. Паисий от Фараса“, Ивайло Велчев за Лисицата Ник Уайлд в „Зоотрополис 2“ и Светломир Радев за Масимо в „Мафията убива само през лятото“.