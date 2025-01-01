С настъпването на есента стайните растения започват да се адаптират към по-кратките дни, по-ниската температура и по-слабата слънчева светлина. За да останат здрави и красиви през студените месеци, е важно да им осигурим подходяща грижа.

1. Намалете поливането

През есента повечето стайни растения навлизат в период на покой и имат нужда от по-малко вода. Поливайте умерено и се уверете, че почвата изсъхва между поливанията, за да избегнете гниене на корените.

2. Осигурете достатъчно светлина

Макар дните да са по-къси, стайните растения се нуждаят от светлина. Преместете ги близо до прозорец с южно или източно изложение. Ако естествената светлина не е достатъчна, може да използвате специални лампи за растения.

iStock

3. Поддържайте подходяща температура

Избягвайте да поставяте растенията близо до отоплителни уреди или на течение, защото резките промени в температурата могат да увредят листата и корените.

4. Премахвайте сухи и увредени листа

Редовното почистване на сухите и пожълтели листа стимулира растежа и предотвратява развитието на болести.

5. Подхранване и почва

През есента подхранването се ограничава. Ако използвате торове, изберете такива с ниско съдържание на азот, за да не стимулирате излишен растеж преди зимата.

Поради по-ниската влажност на отопляваните помещения, растенията могат да бъдат уязвими към паяжинки, трипси или листни въшки. Редовно инспектирайте листата и третирайте при нужда.

С правилна грижа стайните растения ще преминат спокойно през есента и ще са готови за активен растеж през пролетта, радвайки с цвят и свежест целия дом.