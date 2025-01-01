Нова вълнуваща битка за спасение и цели два племенни съвета предстоят за претендентите за голямата награда в приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер. След като загубиха вчерашната номинационна битка, Завоевателите ще се съберат край огъня, за да определят кои двама от техните воини ще бъдат изпратени на елиминации утре вечер.

Междувременно на Арената в Дивия север за нов сблъсък за надмощие ще излязат Лечителите и Феномените. Зелените ще се опитат да спечелят втора поредна победа в надпреварата, докато Сините ще направят всичко възможно да завършат седмицата без загуба. Победителите днес ще получат и шанс да участват в следващата кастинг битка, която може да се окаже ключова в развитието на Войната на племената.

Преди да стъпят на бойното поле обаче, обитателите на Резиденцията ще се сблъскат с изненадващо напрежение в своите редици. Присъединяването на колоритния миньор Теодор-Чикагото към тях ще се окаже проблем за един от съплеменниците и той ще предприеме инициатива да сложи край на неговата водеща позиция в племето. Каква ще бъде тя?

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

