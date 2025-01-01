Децата на възраст между четири и шест и половина години, които броят на пръсти, имат по-добри умения за събиране в началното училище в сравнение с тези, които нямат този навик, показва проучване, публикувано от Американската асоциация на психолозите и цитирано от електронното издание Юрикалърт.

Заключението на изследователите на базата на резултатите е, че броенето на пръсти е важна стъпка към по-високи математически умения.

Това „не е само инструмент за незабавен успех при малките деца, но и начин да се подкрепи развитието на абстрактни аритметични умения“, каза Катрин Тевено, доктор по философия, от Лозанския университет в Швейцария. Тя е водещ автор на изследването.

Броенето на пръсти се използва широко от малките деца при решаването на математически задачи. Въпреки това много начални учители очакват учениците да престанат да използват този начин на броене в много ранна възраст. Според френско проучване 30 на сто от учителите в първи клас считат броенето на пръсти за признак, че детето има затруднения в разбирането на числовите понятия, отбелязва Юрикалърт.

Предишни проучвания обикновено оценяваха малчуганите само в един момент и установиха, че тези, които използват пръстите си за броене, се представят по-добре с аритметиката от децата, които нямат този навик – до около седемгодишна възраст. След това обаче връзката се обръща и малките ученици, които не използват пръстите си, се представят по-добре от тези, които правят това, отбелязва Юрикалърт.

Оставаше обаче неясно дали децата на седемгодишна възраст, които не броят на пръсти, никога не са прилагали този начин или са го използвали, но са се отказали.

„Нашето проучване имаше за цел да изясни тази разлика и да разбере по-добре какво показва използването или неизползването на пръстите при броене за развитието на аритметичните умения на децата“, каза Тевено.

Тя и колежката й д-р Мари Кренгер проследяват 211 швейцарски деца на възраст от четири и половина до седем и половина години (от предучилищна възраст до втори клас), за да оценят как се променя използването на броенето с пръсти с течение на времето и как това влияе на математическите умения.

Два пъти в годината учените дават на децата да решат задачи с нарастваща трудност: събиране на две цифри между 1 и 5, събиране на една цифра между 1 и 5 с друга между 6 и 9, както и събиране на две цифри между 6 и 9. При всеки тест преминават към следващото ниво на трудност, ако детето успява да отговори правилно на 80% от предните задачи.

Изследователите заснемат децата на видео и наблюдават дали използват пръстите си по време на решаването на задачите. Оказва се, че броенето на пръсти достига пик при малчуганите на възраст около пет и половина до шест години. До петгодишна възраст повече деца събират без пръстите си, отколкото с тях. Но на шест и половина години 92% от участниците в проучването използват пръстите си по време на поне един от тестовете. На възраст седем и половина години 43 процента от децата вече са „бивши броители на пръсти“ – те са използвали пръстите си по време на поне един тест, но вече не го правят, а 50 на сто залагат на тази практика и само седем процента нито веднъж не са броили на пръсти.

Изследователите констатират, че децата с най-високи резултати са тези, които са използвали пръстите си в миналото, но вече не разчитат на тях. От шестгодишна възраст нататък те постигат по-добри резултати както от децата, които никога не са използвали пръстите си, така и от тези, които все още разчитат на тази практика.

„Това има важни последствия, тъй като показва, че няма причина да се разубеждават децата в училище да използват пръстите си за решаване на аритметични задачи с мотива, че тази стратегия може да им попречи“, каза изследователката Кристин Тевено. „Това проучване подкрепя насърчаването на децата да използват пръстите си в аритметиката, без да се страхуват”, че това може да им създаде проблеми по-нататък, допълва тя.

Резултатите от проучването са публикувани в изданието Developmental Psychology.