АББА готви изненада за феновете си

след 40 години с, предаде Асошиейтед прес.Предстоящият албум "Voyage", който се предвижда да излезе на 5 ноември, е продължение на "The Visitors" от 1981 г., който досега беше последният албум на легендарната шведска поп група. А виртуална версия на"Ние прекъснахме през пролетта на 1982 г., а сега решихме, че е време да сложим край на прекъсването", заяви групата в изявление.

Gulliver/Getty Images

ABBA - легендарната шведска група, която покори света (ВИДЕО)

"Казват, че е безразсъдно смело да чакаш повече от 40 години между албумите, затова записахме продължение на "The Visitors", казаха от АББА.Планираното виртуално шоу стимулира създаването на албума, който включва новите песни "I Still Have Faith In You" и "Don't Shut Me Down". Той започна със записи през 2018 г. и се забави заради пандемията от коронавируса.