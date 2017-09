15 тайни общества, за които може би не знаете (СНИМКИ)

@jamesperloff Not Knight of the Golden Circle, now know as the KKK, Booth, and the agents for the British bankers? pic.twitter.com/Y65KLyTVr6 — Greg Burton (@WG_Burton) 23 януари 2016 г.

. Задкулисните им дейности пораждат редица. Думите „тайни общества“ обикновено предизвикват в съзнаниетокато жертвоприношения, пиене на кръв от човешки черепи, сатанисти, странни символи.... Целта на обществото на Рицарите на златния кръг, което се основава през 19 в. в Северна Америка, е била да се създаде робска държава не само на територията на САЩ, но и отвъд.Сред привлекателните земи били- все места, на които живеят чернокожи хора.. Това е тайно общество за. Състои се максимум от 120-150 члена. Всяка година се организират частни конференции.Тази година предстои да навърши своята 62 година. Ще присъстват както политици, така и банкери и главни изпълнителни директори.Това е мистерия.Просто отидете в университета Йейл. Става дума за. Основано е през 1832 г. от студенти.Те. Много от членовете му днес са. Сред тях са Джордж Буш и неговият баща, Джон Кери и др.Основава се на окултни вярвания.. Обществото спекулира, че тази раса разполага с древна история. Членовете й се характеризират съсТайното общество Туле еКатегорично всяко общество има своя цел. Само че. Формирано е от биолога сър Джеймс Хъксли, заедно с фигури като принц Филип от Англия и принц Бърнард от Холандия. Твърди се, че тези лица, сред които и Рокфелер, са част от клуба:В наши дниНе става дума за Артур и кръглата маса. Тази изключително влиятелна общност се. Залезът й е през 12 век.- мъжът, който стои зад великата история за Дракула.Целта на Драконовият съд била, подобно на Ордена на Сион и тамплиерите, но ичрез практики като алхимия, вампиризъм и мистика.. Има хора, които не са чували за Опус Деи преди да изгледат филма. След излизането му на екран стартира дебат за това тайно общество и дейността му. На латински се превежда катоСпоред представите за обществото Опус Деи, която работи в сянката на Ватикана.Друг любимец на "Шифърът на Леонардо" е Орденът на Сион. Тук виждаме, като са замесени и тамплиерите.Предполага се, че се развива в Южна Индия. Става дума за. Последната им дейност е документирана към началото на 19 в. Интересното за това общество е, чепри извършено престъпление.Теи да обездвижват жертвите си, преди да ги ограбят. За разлика от много други тайни общества, Тагите е, а не от богатите и проспериращите.Основано е през 1781 г. и се развива в Лондон, Англия. Това общество д. Основните й членове се наричат друиди - название, вдъхновено от келтската митология. В редиците й са влизали механици, дърводелци и др.Това общество се определя като нерелигиозно. Ценностите му се изразяват вВ началото се наричат. Вземат участие в Бостънското чаено парти през 1773 г., протестирайки заради. Активни са и днес.Един от най-популярните членове на тази тайна група е Алистър Краули. Често определят това общество като култ. Свързват го сСпоред Ордена на източните тамплиериМоже да яде, пие, да се облича или да практикува друга дейност, като не се съобразява с другите, които правят същото. Разбира се,Това е общество, което е. То вярва в тайните и свещеното познание за човечеството, което е трупано от древни религии и култури.В доктрините му ще откриетеВероятно сте чували за асасините, особено ако играете популярни компютърни игри. Асасините водят своето начало, подобно на много други общности, от. ПредставляваМного от историческите данни за асасините са загубени още през 13 в. зарадиСъветът на деветимата е обвит в различни конспирации и теории. Според някои става дума за, които искат да доминират над света.