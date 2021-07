Фестивалната еуфория назавладяв Приморско.Общоа фестивалният маратонКултовата банда от Белград беше посрещната с нетърпение от българската публика, за да изпълни най-големите си хитове.

Фронтменът на алтернативната рок група – Жарко Ковачевич, поздрави българската публика и заедно с феновете изпяха най-големия си хит Perspektiva. Преди тях JEREMY? благодариха за това, че един от световните major фестивали вече е у нас., като

Паралелно с тях на сцена Stroeja пред толкова многобройна фестивална аудитория So Called Crew дадоха най-доброто от себе си. Гената, Григовор и Жлъч екзалтираха публиката до малките часове на нощта.DJ сетът продължи до сутринта със сетовете на MAGDALENA, EELKE KLEJN, AFTER AFAIR., която заедно с Космонавтите ще взриви фестивалния камп. След нея Ъпсурт ще зарадват своите фенове, а в ранните часове на нощта британската рап дива IAMDDB и световната звезда на eлектронната сцена Nina Kravitz ще пренесат SUNLAND публиката в света на музиката.

а на сцената му ще се изявят още - Innerglow, Jin Monic, P.I.F., Остава, Ревю, Retro Party: Marty G & Anton Hristov, DJ Stage, Preyah, Руши, Ofenbach, Guy, Metropolis DJs, Cool Den, Габана , Спални места,Таралеща, No More Many More, Спенс, NDOE, Stroeja DJ Set, Martin Mihaylov & Anton Hristov и много други - общо над 50 часа световна и българска музика на живо.