Митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ предотвратиха опит за контрабанда на ботулинов токсин. 119 шишенца от препарата са открити при личен преглед на шофьор на микробус, влизащ от Турция.

На 21 април около 19:00 ч. на пункта пристига товарен микробус с турска регистрация, пътуващ за Великобритания. Водачът, турски гражданин, декларирал само превозваната стока. По метода „анализ на риска“ превозното средство е отклонено за щателна проверка.

В двата джоба на елека на шофьора са намерени полиетиленови пликове, съдържащи общо 119 шишенца с ботулинов токсин. Продуктът не е регистриран и няма разрешение за употреба в България.

Шофьорът признал, че пренася шишенцата с цел продажба, но твърдял, че не знаел за задължението да ги декларира.

Санкциите: Контрабандният продукт е иззет. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за нелегален пренос на лекарствени продукти през границата.