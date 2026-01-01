Община Стара Загора въвежда временна промяна в движението в част от централните улици в града на 18 и 19 април във връзка с провеждането на избори за 52-ро Народно събрание, съобщават на страницата на общината.

Причината е раздаването на изборните книжа в деня за размисъл на членовете на секционните избирателни комисии на 18 април. Тогава за времето от 10:00 до 15:00 часа ще бъде спряно движението по ул. „Хаджи Димитър Асенов“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Цар Калоян“ и на ул. „Свети Княз Борис“, в отсечката от ул. „Сава Силов“ до ул. „Захари Княжески“.

В изборния ден, за нормалното предаване на изборните протоколи в Районната избирателна комисия от членовете на секционните избирателни комисии, ще бъде ограничено движението от 19:00 часа до 6:00 часа на следващия ден на улиците бул. „Руски“, в отсечката от ул. „Свети Княз Борис“ до ул. „Ген. Гурко“; ул. „Свети Княз Борис“, в отсечката от ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „Руски“; ул. „Цар Иван Шишман“, в отсечката от ул. „Ген. Гурко“ до ул. „Свети Княз Борис“ и ул. „Димитър Наумов“, в отсечката от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Симеон Велики“.

От Общината уточняват, че живеещите в района ще бъдат допускани след представяне на документ за самоличност. При необходимост периодът на спиране на движението може да бъде удължен по преценка на служителите на Областната дирекция на МВР, ангажирани с охраната при провеждането на изборите. Нормалното движение на превозните средства ще бъде възстановено незабавно след приключване на съответните мероприятия, съгласно Изборния кодекс.

Общо 500 секционни избирателни комисии са сформирани на територията на област Стара Загора за изборите за народни представители на 19 април. Секциите за машинно гласуване в 27 МИР са 360, в останалите 140 ще може да се гласува само с хартиена бюлетина. Сформирани са 11 подвижни избирателни секции.