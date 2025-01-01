Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева, позната на публиката с артистичния си псевдоним кака Лара, се разпространи в социалната мрежа TikTok и предизвика силна реакция сред почитателите ѝ и близките ѝ.

Публикацията, разпространена от профил на жена на име Пепа Кънева, съдържала фалшив „некролог“ на актрисата, което притесни мнозина. Малко по-късно самата Златарева реагира с чувство за хумор и здрав разум във Facebook, като опроверга слуховете и призова за повече отговорност и креативност онлайн.

„И това доживях – да видя некролога си! За съжаление това не е част от спектакъла „ФЕЙК“. Това е „новина“, публикувана в TikTok, която притесни доста хора и мои близки... Не знам каква е целта на подобни неща. Жива съм и се чувствам прекрасно. Каня ви на театър – доста по-забавно е“, написа актрисата.

Златарева благодари с усмивка за „съболезнованията“ и отбеляза, че случилото се е иронично потвърждение за актуалността на спектакъла „ФЕЙК“ – постановка на режисьорката Лиза Шопова, която разглежда темата за фалшивите новини и манипулациите в дигиталната епоха.

„Щом хората вече се забавляват с подобни смешки, значи идеята на Лиза за спектакъла е супер актуална и важна“, написа още Златарева, като завърши с типичния си хумор: „Малко ми е смешно да ви благодаря за съболезнованията, но беше мило. И… между другото, имам по-хубави снимки.“