Земетресение с магнитуд М=3.2 е регистрирано в района на град Сливен, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

По техни данни събитието от 1 септември 2025 г., от 02:48 часа българско време е с епицентър на 20 км от град Ямбол, на 50 км от град Стара Загора и на 250 км от град София.

Земетресение е регистрирано у нас (КАРТА)

До момента има данни земетресението да е слабо усетено на територията на град Поморие и град Ямбол.

Няма данни за нанесени материални щети.