Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов забранява с официална заповед провеждането на планирания за днес между 17:00 и 20:00 ч. митинг в градския парк, организиран от „ДПС-Ново начало“.

След публикуване на информация за организираната проява на територията на Ботевград, в социалните мрежи и в местните електронни медии се надигна вълна от недоволство, несъгласие и открито възмущение от избора точно на Ботевград за място на провеждане на събрание в подкрепа на правителството, организирано конкретно от политическа партия „Движение за права и свободи“, посочва в мотивите си кметът.

"Възмущението на жителите на Ботевград е породено основно от обоснованото предположение, че поради липса на активна местна структура на политическата партия-организатор, както и липса на сериозна подкрепа в община Ботевград, обективирано с резултатите от множество национални, европейски и местни избори, в събитието ще участват поддръжници от други население места, но масовостта и посланията на митингуващите, отправени от територията именно на Ботевград, ще направят внушение , че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност. Усещането е за подмяна на представителността, изразяващо се в действия и волеизявление на чужди за общината лица, реализирани от територията на Ботевград. Жителите масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на политическа партия „Движение за права и свободи“ и затова открито не желаят да се създава целенасочено, но напълно погрешно впечатление, че действията на тази партия се възприемат, споделят и припознават от местната общност. Безспорно такива впечатления биха се създали при провеждане на масовото мероприятие, организирано от ДПС в Ботевград", допълва още градоначалникът.

По думите на Гавалюгов в коментари под различни публикации в социалните мрежи, както и в местни информационни сайтове, стотици жители на града, основно чрез своите профили, а една част и анонимно, освен открито несъгласие и възмущение от провеждане на политическото мероприятие на територията на Ботевград, открито призовават и към организиране на масов контрапротест в близост до мястото и по време на събитието, организирано от ДПС-НН. "Това несъмнено би довело до сериозен риск от провокации, ескалиране на напрежението и дори физически сблъсъци между протестиращи и контрапротестиращи, допълва той.

"Отчитайки всички потенциални рискове, произтичащи от гореописаните предпоставки, ще бъде необходимо осигуряване на сериозно полицейско присъствие в района на провеждане на протеста в подкрепа на правителството, което е невъзможно да бъде осигурено с наличните служители на районно управление „Полиция“ Ботевград. А имайки предвид динамичната обстановка в цялата страна и факта, че подобни мероприятия се организират едновременно на множество други места в България, възможностите за изпращане на допълнителни външни сили от други структури на МВР са силно ограничени. Анализирайки всички тези обстоятелства и запознавайки се внимателно с мнението и отношението на достатъчно голяма и представителна част от населението на община Ботевград, основно изразено в социалните мрежи и чрез други средства за масова информация, както и информирайки се за настроенията на моите съграждани в телефонни разговори и в пряка комуникация, у мен се оформи твърдото убеждение, че провеждане на митинг в Ботевград, организиран от политическа партия „Движение за права и свободи“ на 9 декември, би довело до сериозно ескалиране на напрежение с висок риск от сблъсъци между местни жители и доведени от други населени места митингуващи, и като цяло би се създала сериозна и непосредствена опасност от нарушаване на обществения ред в град Ботевград", посочва кметът Иван Гавалюгов и допълва: "Отчитайки всички тези рискове и реални опасности и в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Ботевград се възползвам от правото, осигурено ми от Закона за събранията митингите и манифестациите и издавам настоящата забранителна заповед за провеждане на заявеното от политическа партия „Движението за права и свободи“ политическо мероприятие, предвидено за 9 декември в градския парк на Ботевград".