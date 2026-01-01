Мащабна международна спецоперация на украинската Служба за сигурност (СБУ), проведена със съдействието на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), българските правоохранителни органи и Националната полиция на Украйна, е довела до задържането в България на предполагаем организатор на международна мрежа за производство и трафик на синтетични наркотици към Украйна и държави от Европейския съюз.

Според СБУ задържаният е координирал дейността на 14 нелегални лаборатории за производство на алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори. Разследването е започнало след информация, получена от жител на Киевска област, задържан по друго разследване, който разкрил данни за мащабната престъпна схема.

По информация на украинските служби организаторът е изградил мрежа от нелегални лаборатории и е ръководил престъпната дейност, докато се е укривал в България. Според разследващите той е пребивавал в Бургас, откъдето е координирал дейността на поне 30 души в Украйна и различни държави от Европейския съюз.

СБУ посочва, че производственият капацитет на лабораториите е позволявал синтезирането на над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно, с незаконен оборот от около 2 милиона украински гривни.

За да прикрие дейността си, престъпната група маскирала наркотиците като автомобилни химически продукти и ги транспортирала чрез международни товарни превози като привидно легални търговски доставки.

По време на операцията са задържани още шестима предполагаеми участници в престъпната схема в Киевска и Черновицка област. При претърсванията са иззети близо 150 килограма психотропни вещества и прекурсори, оборудване за производството и пакетирането им, компютърна техника и мобилни телефони с доказателства за престъпната дейност.

На заподозрените са повдигнати обвинения по няколко текста от Наказателния кодекс на Украйна. В момента се подготвя процедура по екстрадирането на задържания от България в Украйна. При доказване на вината му той може да получи до 13 години затвор и конфискация на имущество.

От СБУ припомнят, че украинската служба вече е работила съвместно с ГДБОП при разкриването на мащабна лаборатория за производство на синтетични наркотици в Бургас. Според информацията на Нова телевизия настоящият случай няма връзка със скорошната акция на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория за производство на фентанил в София.