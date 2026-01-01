Очакват се затруднения в авиационния, железопътния и морския транспорт на 3 юни в Португалия поради национална 24-часова стачка, информира Министерство на външните работи (МВнР). Възможни са затруднения, включително при градските автобусни линии и метрото в Лисабон и Порто.

От външното ни министерство предупреждават, че е възможно да не функционират или да работят с намален капацитет учебни и лечебни заведения, пощи и държавни ведомства.

Препоръчва се на българските граждани, пребиваващи в Португалия или планиращи пътуване до страната на 3 юни 2026 г., да следят актуалната информация в официалните сайтове на съответните летища, транспортни оператори и държавни институции.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Португалия на следните контакти: телефони - +351 213971713; +351 213976364; +351213976367; електронен адрес: Embassy.Lisbon@mfa.bg.

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде потърсено и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.