Резултатите от въвеждането на централизираното разпределение на заповедни дела и електронната система за тяхната обработка бяха обсъдени на изслушване в Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) на членовете на работната група за реформа на заповедното производство. Това съобщиха от ВСС.

Двойно намаляване на разликата в натовареността на районните съдии в страната, ускоряване на правораздаването и превенция на корупционни рискове са част от изводите след въвеждане на централизираното разпределение на заповедни дела и електронната система за тяхната обработка чрез създадения в Единната информационна система на съдилищата модул за заповедни дела, е било посочено по време на изслушването.

Резултатите са от периода на въвеждане на централизираната система през юли 2025 до февруари 2026 година. Реформата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост в изпълнение на проекта „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“.

С цел изравняване на натовареността между районните съдилища, модулът разпределя заповедните дела на съдилища с натовареност под средната базова за страната, съгласно приети правила от Съдийската колегия. Членовете на работната група, които взеха участие в заседанието на СК на ВСС Александър Ангелов – председател на Софийския районен съд, Михаил Алексов – председател на Районния съд в Перник, Магдалена Давидова – председател на Районния съд във Варна, Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Кирил Петров и Константин Кунчев – съдии в Софийския районен съд, обясниха как работи електронната система.

Повод за участието им бяха получени във ВСС писма от Районен съд – Враца и Районен съд – Кюстендил относно въпроси в работата по пълна дигитална обработка на заповедните дела, както и по предоставени писмени становища от районните съдилища в Кюстендил, Враца, Монтана, Елхово, Велики Преслав, Разград, Айтос, Кула, Ардино, Търговище, Нови Пазар, Лом и от Окръжен съд – Кюстендил, в които основният поставен въпрос е броят на разпределените им заповедни дела съобразно тяхната натовареност, както и техническите аспекти на работа на модула.

Членовете на работната група посочиха, че затрудненията са естествен етап от адаптацията към пълна електронна обработка на заповедните дела, от общи и нерешени проблеми до този момент с връчванията на съдебни книжа, както и трудности от вътрешно-организационен характер. Беше отчетена необходимостта от регулярни обучения на магистрати в съдебните райони за запознаване в пълнота с функциите на системата и реализираните им надграждания, за което съдиите да бъдат своевременно информирани, се посочва в съобщението. Акцент беше поставен и върху необходимостта за законови изменения в Гражданския процесуален кодекс, свързан с удължаване на срока за произнасяне по заповедни дела.

За периода от 1 юли 2025 до 27 февруари 2026 г. общият брой на разпределените заповедни дела в районните съдилища под средната обща базова натовареност за страната е 94 729.

„Преди 1 юли 2025 г. около 38% от заповедните дела в страната бяха образувани в четири районни съдилища – Софийски районен съд, Районен съд – Пловдив, Районен съд – Варна и Районен съд – Бургас. Съгласно изчисленията на средната базова натовареност, между 62 и 71% от всички 113 районни съдилища в страната са с натовареност под средната, поради което модулът насочва заповедни дела именно към тях, постигайки плавно и равномерно разпределение на натовареността“, коментира Даниела Марчева, член на СК на ВСС и ръководител на работната група.

Съдийската колегия взе решение на 29 април да се състои специално заседание, на което да бъдат обсъдени всички въпроси, засягащи компетентността на колегията, с участието на работната група, както и представители на съдилищата, изпратили писма до ВСС.

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в България, се посочва на сайта му. В оптимизирания Единен портал за електронно правосъдие има възможност да бъде видяна основна информация за всички съдебни дела със свободен публичен достъп.