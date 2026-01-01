Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов съобщи пред журналисти, че е разпоредил да се спре изплащането на суми по услугата „пътна помощ“ към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища. Дейността ще бъде оставена на свободния пазар. Издадени са писмени указания до всички Областни пътни управления и „Автомагистрали“ ЕАД да не изискват и да не подават заявки за подобна „безплатна“ услуга, каза министърът на съвместна пресконференция с представители на бранша.

По-рано днес друга част от бранша, представлявана от Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България, протестира на околовръстното шосе на София.

В тази връзка министърът съобщи, че е извършил проверка в търговския регистър, установявайки, че протестиращата организация не е легитимна работодателска структура, а сдружение с частни интереси, регистрирано през октомври 2025 г., и обясни, че по тази причина не ги е приел досега. Найденов избори редица браншови и други организации със съответната представителност, с които ведомството работи.

Министърът заяви, че държавата се оттегля от тази по думите му неприсъща дейност, като оставя услугата на конкурентния пазар, където собствениците на автомобили сами да избират доставчик. Прекратява се практиката МВР да задължава авариралите шофьори да ползват само определената „държавна“ пътна помощ.

Министърът и представителите на бранша, които днес бяха в Министерството и бяха паркирали пред ведомството специализирана техника в знак на несъгласие с това да продължава така наречената безплатна пътна помощ, се обединиха около мнението, че пътната агенция трябва да се фокусира върху основната си дейност - строителство и поддръжка на пътища, вместо да финансира скъпоструващи услуги, които по оповестени днес на пресконференцията изчисления на фирмите достигат близо 5 млн. евро на месец.

„Не сме крадци“: Браншът на пътната помощ излезе на протест на Околовръстното в София (СНИМКИ)

„От миналото лято държавата е създала условия за абсолютно прикрит и таен монопол, при който има предрешен изпълнител и никой друг не е допускан до услугата "изтегляне на аварирали леко и тежкотоварни автомобили", каза министърът. „Малкият бизнес, който е тук в залата и е паркирал пред министерството своята специализирана техника, е смачкан. Хора с прякори се опитват да вземат софиянци за заложници и по този начин да създадат хаос, защото им е развален монополът. За цялото това протестно мероприятие, което в момента се случва на околовръстното, стои големият интерес да се отвлече вниманието на Министерство на вътрешните работи от преследване на изборните престъпления“, заяви още той. Нашите стъпки са да върнем свободния пазар на услугата и да дадем решение за нейното подобряване. АПИ е агенция за строене и поддържане на пътища и услугите за пътна помощ не са присъща дейност, обобщи министърът.

В отговор на въпрос кой е създал този монопол, министър заяви, че той е тръгнал още от 2010 г., но се е случил постепенно. „Миналото лято, чрез вкарване на допълнителна клауза в договорите за текущ ремонт и поддръжка към АПИ и под натиск на тогавашната Главна дирекция „Полиция“, се е стигнало до тази услуга. Така АПИ, бих казал, че е била подхлъзната в неприсъща за нея дейност", допълни той.