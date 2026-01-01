Министерството на финансите дава достъп до базата данни с всички обществени поръчки в държавата. Очаква се да бъдат публикувани днес на сайта на ведомството.

Това обяви служебният министърът на финансите Георги Клисурски.

"Става въпрос за над 7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро", обяви министърът.

Клисурски отчете един месец от работата си като министър на финансите

По думите му, когато е встъпил в длъжност е изискал от всички ведомства информация за обществените поръчки, за да може там където има проблемни такива да бъдат спрени.

Установени са нередности по няколко от тях.

Клисурски обяви, че по 6 хиляди от поръчките вече има включени договори. Той обяви, че има нареждане да се направи основен преглед на документацията на останалите хиляда, които са в ход.