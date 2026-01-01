В област Шумен започва профилактиката на сиренно-оповестителната система и ежегодната техническа проверка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сирените ще бъдат задействани за кратко, като проверките ще се извършват поетапно във всички общини на територията на областта по предварително изготвен график.

Рутинната дейност се извършва всяка година преди отбелязването на Деня на Ботев, когато се отдава почит към героите, загинали за свободата и независимостта на България. Системите за ранно предупреждение и оповестяване ще излъчат сигнал на 2 юни в 12:00 часа, посочиха от Областната дирекция на МВР.

От полицията отправят призив към жителите на областта да запазят спокойствие по време на тестовете.