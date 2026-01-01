В дните преди Великден търсенето на агнешко и друго месо рязко нараства.

Експерти: Ще бъде скъп Великден, цените на агнешкото надхвърлят разумните граници

За да бъде празничната трапеза не само вкусна, но и безопасна, е важно потребителите да подбират внимателно продуктите и да обръщат внимание на няколко ключови признака за качество и произход.

Проверявайте произхода и маркировката

Купувайте месо само от регламентирани търговски обекти. Прясното месо трябва да има ветеринарномедицински печат и ясна информация за произход. При пакетираното месо е задължително да има етикет с производител, срок на годност и условия за съхранение.

istock

Обърнете внимание на външния вид

Прясното агнешко месо е с бледо до светлочервен цвят, без потъмнявания и засъхнали участъци. Повърхността трябва да е леко влажна, но не лепкава. Мазнината е бяла до кремава, без жълтеникав оттенък.

Мирисът е ясен показател

Месото трябва да има свеж, неутрален мирис. Всяка кисела, тежка или неприятна миризма е знак, че продуктът не е годен за консумация.

istock

Температурата на съхранение е от значение

В търговската мрежа месото трябва да се съхранява в хладилни витрини при температура между 0 и 4°C. Избягвайте покупка, ако витрината не охлажда достатъчно или продуктът стои на стайна температура.

Внимавайте с „домашното“ месо от нерегламентирани места

Покупката „от багажник“ или от случайни продавачи крие сериозен риск, тъй като липсва контрол за произход и безопасност.

istock

Съхранение у дома

След покупка транспортирайте месото бързо до хладилник. Ако няма да го готвите в рамките на ден-два, замразете го. Избягвайте повторно замразяване след размразяване.

Спазването на тези съвети ще ви помогне да изберете качествено и безопасно месо за великденската трапеза и да посрещнете празника спокойно.