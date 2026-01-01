Пътят Смолян – Пампорово е затворен за движение заради пропадане на пътното платно в участък с дължина около 10 метра, съобщи дежурният на Областно пътно управление – Смолян. Засегнати са и двете пътни ленти.

Участъкът е обезопасен и сигнализиран, като на място са изпратени екипи за оглед и предприемане на неотложни мерки. Движението в района се регулира от служители на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание.