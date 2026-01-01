Руска въздушна атака срещу Балабине в украинската Запорожка област взе жертва тази сутрин, а четирима души бяха ранени, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението "Телеграм" на началника на областната военна администрация Иван Федоров.

„Един човек е загинал, а още четирима са ранени. Броят на жертвите в резултат на сутрешния удар на руските сили по Запорожка област нараства“, се казва в изявлението.

Няколко частни къщи в Балабине са били разрушени вследствие на атаката.

По-рано беше съобщено, че противникът е извършил най-малко осем удара по Запорожка област, като по първоначална информация е била ранена само една жена.