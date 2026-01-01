Кремъл реагира хладно на предложение на украинския президент Володимир Зеленски за примирие на Великден, по време на което атаките срещу енергийна инфраструктура да бъдат прекратени, като заяви, че не е видял подробни предложения и вместо това предпочита цялостно мирно споразумение, предаде Ройтерс.

Зеленски, който заяви, че някои от съюзниците на Украйна са изпратили на Киев сигнали да намали далекобойните удари по руски петролни обекти в условията на скок на световните цени на енергията, каза вчера, че Украйна е готова да отвърне със същото, ако Русия спре да атакува украинската енергийна система.

Зеленски: Готови сме за великденско примирие

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е скептична към идеята, когато беше попитан за предложението на украинския президент.

„В изявленията на Зеленски, които прочетохме, не видяхме никаква ясно формулирана инициатива за великденско примирие“, каза Песков пред репортери. „Зеленски трябва да поеме отговорност и да вземе подходящото решение, за да постигнем мир, а не просто примирие“, заяви говорителят на Кремъл, като подчерта, че колкото повече се бави украинският държавен глава, толкова по-висока ще бъде цената на мира за Киев.