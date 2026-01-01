Държавен архив – Кюстендил кани всички граждани, ученици и любители на историята да се включат в инициативата „Ден на отворените врати“, посветена на 13-ти Рилски пехотен Рилски полк – един от най-славните полкове в историята на българската армия.

Отворените врати ще се проведат на 14 април от 11:00 до 15:30 часа, когато всички желаещи ще могат да посетят архива и да се запознаят с документи, архивни материали и исторически свидетелства, свързани с историята и бойния път на полка.

През дните от следващата седмица също ще има възможност за посещения в Държавен архив – Кюстендил, след предварителна заявка, за ученици, учители и всички, които проявяват интерес към темата.

От Народно читалище „Ген. Владимир Заимов – 2013“ – Кюстендил напомнят, че вече е обявен Областният конкурс за детско творчество „Железният полк“, посветен на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк.

В конкурса могат да участват деца и ученици от I до XII клас от цялата област Кюстендил. Участниците могат да се включат със стихотворение, рисунка, разказ, есе или проект, вдъхновени от историята на полка и героизма на българските войници.

Крайният срок за изпращане на творбите е 1 май 2026 г. Писмените творби могат да бъдат изпращани по електронна поща на имейл cvete76@abv.bg, а рисунките и проектите се предават чрез директорите на училищата.