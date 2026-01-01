В събота над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден над източните и планинските райони ще има значителни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще се усили вятърът от югоизток.

Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 16° и 21°. Във вторник облачността ще се увеличава и вплътнява и до края на деня в западните райони ще завали дъжд.

В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време. На много места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който през втория ден в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Дневните температури слабо ще се понижат.

