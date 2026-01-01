Миналият месец е вторият най-топъл март в историята на наблюденията в Европа, показват данни на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз, цитирани от ДПА и АФП. Отчетена е и втората най-високата глобална температура на морската повърхност за март, откакто се води статистика.

В световен мащаб март 2026 г. се нарежда на четвърто място сред най-топлите месеци от началото на наблюденията, със средна температура от 13,94 градуса по Целзий. Това е с 1,48 градуса над изчислената прединдустриална средна стойност за този месец в периода 1850–1900 г. и с 0,53 градуса над средната стойност за март за периода 1991–2020 г., показват данните на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз.

Тенденцията към екстремни температури продължава, отбелязват от службата „Коперник“. Най-топлият март, откакто се водят записи, беше през 2024 г.

В Европа се наблюдава сериозно затопляне, като средните температури достигнаха 5,88 градуса, или с 2,27 градуса над референтната стойност за периода 1991–2020 г. Макар че в голяма част от континента времето беше по-сухо от обичайното, обилните валежи доведоха до наводнения в някои райони на Средиземноморието и Скандинавия, отбелязва ДПА.

В Арктика бе регистрирано рекордно ниско ниво на площта на морския лед за март - с 5,7 процента под средното ниво и това е „най-ниското, наблюдавано някога“ за този месец, казват от „Коперник“.

Средната температура на океаните през март достигна нива, близки до рекордните за този месец, което е признак за вероятното завръщане на природното явление Ел Ниньо, съчетано с климатичните промени, отбелязва АФП, като цитира експерти.

Температура на повърхността на океаните през март достигна 20,97 градуса (с изключение на полярните зони), което е с една десета от градуса под абсолютния рекорд от март 2024 г., по време на предишното явление Ел Ниньо, се казва в месечния климатичен бюлетин на „Коперник".

Условията варираха значително в различните региони, като в западната част на САЩ имаше продължителна гореща вълна, докато в Аляска, Канада и северозападните райони на Сибир времето беше необичайно студено.

Директорът на „Коперник“ Карло Буонтемпо обясни, че тези данни като цяло отразяват климатична система, която е подложена на постоянен и засилващ се натиск, отбелязва ДПА.

Службата за климатичните промени „Коперник“ редовно публикува данни за глобалните температури, морския лед и валежите на базата на компютърни анализи, които обединяват милиарди данни от сателити, кораби, самолети и метеорологични станции по целия свят, отбелязва ДПА.