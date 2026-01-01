За мен лично няма по-подходяща кандидатура за бъдещ президент на България от Илияна Йотова. Това заяви Кристиан Вигенин в коментар за евентуалната подкрепа на левицата при нейна кандидатура за "Дондуков" 2.

Вигенин уточни, че все пак е рано за тази тема, но беше категоричен в позицията си. „Не мога да си представя, че БСП примерно би подкрепила някой друг кандидат", посочи той.



По думите му тепърва предстои да се изяснява как точно би изглеждала една такава подкрепа. „Въпросът е под каква форма. Но да не слагаме, както се казва, каруцата пред коня. Има време, всичко ще си дойде на мястото, когато му дойде това време", коментира още Вигенин.