Народното събрание днес ще гласува и избере 107-то българско правителство, а след това предстои кабинетът „Радев“ да положи клетва пред депутатите. Очаква се гласуването да е първа точка в дневния ред.

ПГ на „Прогресивна България“ има мнозинство със 131 депутати.

Кой кой е в кабинета „Радев“ (БИОГРАФИИ)

Указ на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, ще бъде обнародван днес, в “Държавен вестник”.

Днес ще бъде обнародван и указ на държавния глава за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави прави­телство.

След клетвата на новия кабинет предстои церемония по предаване на властта в Министерския съвет и по министерства.

В дневния ред на днешното заседание на Народното събрание е включен избор на временна комисия по бюджет и финанси и на временна комисия по правни въпроси.

Проектокабинетът „Радев“ се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри. Предложената структура се различава с едно министерство по-малко от традиционната до момента структура на Министерския съвет.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Няма друго правителство, съставено толкова бързо, веднага след изборите, отбеляза Радев.

Държавният глава посочи, че пред новото парламентарно мнозинство и правителството стоят важни решения, които не търпят отлагане. „Сигурност в социалните плащания, изработването и приемането на държавен бюджет до края на 2026 г., работа по бюджета за 2027 г., гаранции за развитие на бизнеса, икономиката, енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план“, каза още тя. Илияна Йотова изрази надежда, че в работата за постигането на тези цели „Прогресивна България“ ще бъде в добра координация с останалите институции и власти в страната.

„От вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система и институциите“, каза президентът. Тя се обърна към Румен Радев с думите: „Сигурна съм, че лично Вие и мнозинството в Народното събрание, както и бъдещият кабинет, ще направите всичко възможно, за да може да има стабилно управление, да се гарантира сигурността на българските граждани в името на развита и просперираща България“.