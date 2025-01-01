Държавата е завладяна от Борисов и Пеевски, премиерът е фигурант. Това заяви пред репортери в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

Той подчерта, че именно това е темата на вота на недоверие срещу кабинета "Желязков", и изрази надежда, че всички опозиционни партии ще го подкрепят.

"Правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за кражба", заяви председателят на ПП.

По думите му „виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите, за което започнахме да говорим още от момента, в който се прие този бюджет“.

Според Василев цените се вдигат най-вече заради административни решения. Той даде пример с цената на електроенергията, което е административно решение на КЕВР. „Тази година се е вдигнала с над 13%, което е повече отколкото общо за последните три години“, посочи той.

Цената на водата се е вдигнала с над 20% на места, въпреки че много места са без вода. Цената на всички електроуреди се вдигна между 10 лв. и 100 лв., защото се вдигнаха с 1000% държавните такси. Цените на винетките се вдигнаха с 20%, а на тол таксите с общо 20%, заяви Василев.

Василев изрази възмущение от посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

"Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита той.

Председателят на ПП подчерта, че България трябва да развива отношенията си с Китай, но това трябва да е ясно обявена държавна политика.

