Тежък инцидент вдигна лекарите на крак през нощта. 6-годишно момиче беше нападнато от куче Кане Корсо. Случаят е от казанлъшкото село Кънчево. Детето първоначално е било откарано в Университетската болница в Стара Загора, а впоследствие транспортирано в Пловдив, където са извършени първоначалните прегледи. Детето е в стабилно общо състояние, съобщиха за БТА от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница „Св. Георги“ в Пловдив. Нараняванията му са основно по главата. Очаква повече информация от лекарите в ранния следобед на вторник.

6-годишно дете е с тежки наранявания след нападение от куче

Детето и баща му били на гости, а въпреки че домашното животно било гледано на друго място – то все пак успяло да стигне до двора, където седели всички, и да нападне момичето. Детето е с множество сериозни травми. Собственикът на кучето е подал сигнал на телефон 112.

„Кучето просто открехва вратата, влиза в другия двор и нахапва детето”, каза стопанинът. И увери, че домашният му любимец живее зад висока ограда и при заключени врати. Животното никога не е проявявало подобна агресия.

"За първи път реагира така. То си стои затворено, аз няма да го пусна отвън", каза собственикът.

По случая вече е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи как се е стигнало до нападението и дали собственикът на животното е изпълнил задълженията си по осигуряване на безопасността.

Според информацията, с която разполагат разследващите към момента, кучето е било във вътрешния двор на имота, където има изградена клетка и допълнителни ограждения. По време на инцидента обаче животното - 8-годишният Хектор, е успяло да достигне до детето.

По информация на полицията документите на кучето са били проверени още в деня на инцидента и към момента не са установени нарушения, свързани с регистрацията на животното. Собственикът не е задържан.

Пред БНТ собственикът на кучето Иван Желев заяви, че животното е порода Кане Корсо, на 8 години е, има паспорт и всички необходими документи. По думите му инцидентът е станал в двора на имота, който е обезопасен със специални ограждения.

Желев твърди, че съседи са влезли в двора, след което кучето е успяло да открехне вратата и е нападнало детето.

Какво представлява породата Кане Корсо?

Кане Корсо е едра италианска порода кучета, известна със силната си физика, защитния си инстинкт и ролята си на пазач. Породата произхожда от Италия и е призната от Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Възрастните кучета обикновено достигат височина между 60 и 68 см и тегло от около 40 до 50 килограма, като мъжките екземпляри могат да бъдат и по-едри.

Специалистите определят Кане Корсо като интелигентно, уравновесено и лоялно куче, но подчертават, че породата изисква ранна социализация, последователно обучение и отговорен контрол от страна на стопанина. Поради силния си защитен инстинкт тези кучета могат да реагират агресивно, ако възприемат човек или животно като заплаха.

Кане Корсо често се използва като пазач на домове и имоти, а в миналото е било използвано и за охрана на добитък и лов на едър дивеч.

Експерти по кучешко поведение подчертават, че агресивното поведение не е характерно единствено за определена порода, а зависи от редица фактори, сред които възпитанието, социализацията, условията на отглеждане, обучението и поведението на стопанина.