"В голяма степен хората гласуваха за разрешаване на политическата криза. В рамките на 5 години българите ходиха осем пъти пред урната, за да има работещо правителство. Рейтингът, който Румен Радев имаше по време на мандата му, със сигурност е оказал влияние върху резултата от изборите”, заяви социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд" в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

След победата: Какво следва и готова ли е „Прогресивна България“ за самостоятелно управление

По думите ѝ при 130 депутати и толкова голямо доверие, ще е трудно "Прогресивна България" да предложи друг министър-председател освен Румен Радев.

"Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес. Около 20% от хората, които не излязоха да гласуват на миналите избори, гласуваха на тези. Избирателната активност се приближи до тази на вота през април 2021. Връщането на хората пред урните е добър знак”, допълни още социологът

Радев: Гласувахме активно, победихме апатията

"Всяка една от политическите партии ще прояви здрав разум по повод съдебната реформа. Смятам, че няма да има голям казус относно събирането на конституционно мнозинство”, каза още тя.