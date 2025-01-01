Социалният министър Борислав Гуцанов с коментар пред журналисти преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ.

"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че глсуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата през втората година. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това да си гледат децата", каза той.

Минималната работна заплата се определя така, както е по сега действащия закон, става 1213 лева, обясни още Гуцанов.

"Помните, че пенсиите през годините назад не бяха осъвременявани, докато сега за втора поредна година, швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени толкова, колкото покаже правилото - около 8%, но това ще стане ясно през първата-втората седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин най-уязвимите в едно много трудно положение - да бъдат засегнати в страната", каза още той и допълни, че предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на НОИ.

Гузанов благодари на министър-председатеоля, на финансовия министър и на колегите си в управлението.

"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание, те ще бъдат намерени за най-уязвимите в страната", обясни той.